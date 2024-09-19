Presiden Jokowi buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu dan BSSN untuk melakukan mitigasi.

Jokowi menyebut kebocoran data juga terjadi di negara lain kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password ataupun banyaknya tempat penyimpanan data.

Sebelumnya, Data NPWP sejumlah petinggi negara diretas hacker termasuk milik Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Baca juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News