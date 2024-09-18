Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan bakal bergerak cepat untuk mengakomodir proses naturalisasi pemain dari permintaan PSSI agar Tim Nasional sepak bola Indonesia bisa lolos piala dunia.

Masuknya Indonesia ke kancah tertinggi sepak bola internasional merupakan salah satu program dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News