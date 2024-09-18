...

Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Dikebut, Menkumham: Bantu Timnas Lolos Piala Dunia

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 18:20 WIB
Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan bakal bergerak cepat untuk mengakomodir proses naturalisasi pemain dari permintaan PSSI agar Tim Nasional sepak bola Indonesia bisa lolos piala dunia.
 
Masuknya Indonesia ke kancah tertinggi sepak bola internasional merupakan salah satu program dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
 
