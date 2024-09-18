...

Hubungan Tak Harmonis Antara Bek Timnas Dan Pelatih

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 17:10 WIB
A A A
Isu hubungan tidak harmonis antara Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott dengan pelatih Shin Tae Yong masih terus berlanjut. Belum ada pernyataan resmi dari keduanya terkait masalah mereka.
 
Shin Tae Yong bahkan tidak memanggil Elkan saat Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona asia.
 
Akar masalah perselisihan Elkan dan pelatih STY dimulai saat Elkan tidak memenuhi panggilan STY unjtuk perkuat timnas u-23 di Laga Playoff Olimpiade 2024 padahal saat itu Elkan tengah libur kompetisi.
 
Hingga kini belum ada penjelasan pasti mengapa Elkan tak dipanggil lagi Elkan juga tak kunjung memberi klarifikasi mengapa hubungannya dengan Coach STY jadi renggang.
 
Host: Nata Arman
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini