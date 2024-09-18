Isu hubungan tidak harmonis antara Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott dengan pelatih Shin Tae Yong masih terus berlanjut. Belum ada pernyataan resmi dari keduanya terkait masalah mereka.

Shin Tae Yong bahkan tidak memanggil Elkan saat Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona asia.

Akar masalah perselisihan Elkan dan pelatih STY dimulai saat Elkan tidak memenuhi panggilan STY unjtuk perkuat timnas u-23 di Laga Playoff Olimpiade 2024 padahal saat itu Elkan tengah libur kompetisi.

Hingga kini belum ada penjelasan pasti mengapa Elkan tak dipanggil lagi Elkan juga tak kunjung memberi klarifikasi mengapa hubungannya dengan Coach STY jadi renggang.

Host: Nata Arman

(rns)

