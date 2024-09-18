Melalui laman resminya Brisbane Roar F-C mengumumkan perekrutan penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick.

Kontrak dilakukan menjelang musim pertandingan Isuzu Ute A-League 2024-2025. Sebelumnya Struick bergabung dengan klub Eerste Divisie Belanda Ado Den Haag.

Penampilan struick dalam timnas u-23 menarik perhatian Brisbane Roar. Terutama setelah gol luar biasa Struick dari luar kotak penalti saat melawan Korea.

Dalam unggahan di platform-x Stuick menyatakan tidak sabar memulai kompetisi bersama Brisbane Roar.

Namun ada cerita lain dibalik klub baru Struick. Struick seakan-akan mengikuti jejak pelatihnya Shin Tae Yong.

S-T-Y bermain di Brisbane Roar tahun 2005. Bahkan semakin unik Struick akan mengenakan nomor punggung yang sama dengan S-T-Y nomor tujuh.

