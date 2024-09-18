...

Rafael Struick "Merumput" Di Australia

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 16:48 WIB
Melalui laman resminya Brisbane Roar F-C mengumumkan perekrutan penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick.
 
Kontrak dilakukan menjelang musim pertandingan Isuzu Ute A-League 2024-2025. Sebelumnya Struick bergabung dengan klub Eerste Divisie Belanda Ado Den Haag.
 
Penampilan struick dalam timnas u-23 menarik perhatian Brisbane Roar. Terutama setelah gol luar biasa Struick dari luar kotak penalti saat melawan Korea.
 
Dalam unggahan di platform-x Stuick menyatakan tidak sabar memulai kompetisi bersama Brisbane Roar.
 
Namun ada cerita lain dibalik klub baru Struick. Struick seakan-akan mengikuti jejak pelatihnya Shin Tae Yong.
 
S-T-Y bermain di Brisbane Roar tahun 2005. Bahkan semakin unik Struick akan mengenakan nomor punggung yang sama dengan S-T-Y nomor tujuh.
 
Host: Nata Arman
 

(rns)

