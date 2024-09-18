Proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan dipercepat.

Hari ini komisi 10 DPR akan menggelar rapat membahas proses naturalisasi untuk disahkan dalam paripurna 19 September.

Pada akhir pekan lalu Mees dan Eliano telah mendapat persetujuan alih warga negara mulai dari Presiden Joko Widodo, Menpora Dito Ariotedjo dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

Keduanya pun telah diperkenalkan dalam skuad garuda jelang laga melawan Australia pekan lalu. Keberadaan Mees dan Eliano dipastikan akan memperkuat timnas dalam kualifikasi piala dunia 2026 Oktober mendatang.

Pendaftaran pemain untuk agenda internasional yang akan berlangsung pada 10 dan 15 Oktober ini bakal dibuka dari 20 hingga 24 September.

Host: Nata Arman

(rns)

