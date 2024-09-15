...

OKEZONE UPDATES: Jaksa Tuntut Bebas I Nyoman Sukena yang Pelihara Landak Jawa hingga Thom Haye Resmi Gabung Almere City

Nata Arman, Jurnalis · Minggu 15 September 2024 06:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali menuntut bebas terdakwa I Nyoman Sukena, 38 tahun, warga Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, yang memelihara Landak Jawa (Hysterix Javanica). Video selanjutnya Gerbang Wisata Toronipa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dibangun senilai 33 miliar rupiah dan baru saja diresmikan, kini mengalami kerusakan.
 
Okezone Updates ditutup gelandang Timnas Indonesia Thom Haye resmi bergabung ke klub Belanda Almere City. Pengumuman klub berjuluk Domba Hitam merekrut Haye pada Jumat (13/9/2024).
 
Host: Nata Arman 

