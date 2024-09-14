...

Komentari Pedas Lagu 'Tanah Airku', Pemain Australia Minta Maaf

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 12:45 WIB
A A A
Pemain Australia Mitchell Duke meminta maaf karena telah menyinggung suporter Timnas Indonesia usai laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa (10/9). Duke sebelumnya menyindir suporter Indonesia merayakan hasil imbang di stadion seolah-olah sudah memenangkan pertandingan.
 
Sindiran ini disampaikan Duke begitu mendengar suporter Tim Garuda menyanyikan lagu 'Tanah Airku' setelah laga yang berakhir tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
 
Host: Nata Arman 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini