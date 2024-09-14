Pemain Australia Mitchell Duke meminta maaf karena telah menyinggung suporter Timnas Indonesia usai laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa (10/9). Duke sebelumnya menyindir suporter Indonesia merayakan hasil imbang di stadion seolah-olah sudah memenangkan pertandingan.

Sindiran ini disampaikan Duke begitu mendengar suporter Tim Garuda menyanyikan lagu 'Tanah Airku' setelah laga yang berakhir tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News