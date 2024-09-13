Band beraliran rock, Linkin Park, kini memcoba memulai episode baru dalam karier bermusik mereka, terutama pascameninggalnya sang vokalis Chester Bennington pada tahun 2017 silam.

Band asal Amerika Serikat ini mengumumkan personel baru dan mengadakan konser tur yang akan digelar di sejumlah kota di seluruh dunia.

Adapun dua personel baru Linkin Park, yakni Emily Armstrong dan Collin Brittain. Armstrong menggantikan mendiang Chester Bennington di posisi vokalis, sementara Brittain menggantikan Rob Bourdon sebagai drummer.

Konser tur Linkin Park akan digelar pada 15 November 2024 mendatang seiring peluncuran album baru mereka berjudul From Zero.

Host: Nata Arman

(fru)

