Royal Enfield meluncurkan Himalayan 450 di Indonesia yang alami perubahan secara keseluruhan. Tapi, masih menonjolkan ciri khas produsen asal India itu, yakni bergaya klasik.

Mengusung gaya klasik modern, kluster instrumennya sudah full digital yang dapat menampilkan seluruh informasi mengenai motor tersebut.

Perubahan paling mencolok pada Himalayan 450 yakni pada sektor mesin, di mana lebih besar 40 cc dari model sebelumnya.

Tersedia juga navigasi yang memudahkan pengendara saat beraktivitas di alam.

Untuk harga, Royal Enfield Himalayan dibanderol mulai Rp151,5 juta sampai Rp162,5 juta. Motor ini berstatus CBU alias diimpor langsung dari India.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Febry Rachadi

(fru)

