Dua pesepeda putra Jatim berhasil memborong medali dalam cabang olahraga sepeda MTB kategori individual downhill (DHI) PON XXI Sumut, yang digelar di Arena Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumut, Senin (9/9/2024).

Sama seperti pesepeda putri, pesepeda putra Jatim juga sebelumnya menduduki peringkat pertama dengan menorehkan waktu tercepat dalam seeding run atau kualifikasi.

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News