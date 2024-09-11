Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes Kemenkes Azhar Jaya ke Bareskrim Polri, Rabu(11/9). Keduanya dilaporkan atas dugaan berita bohong terkait kematian peserta PPDS Fakultas Kedokteran Undip.

Nasser mengklaim bahwa kebohongan lain yang dilakukan Menkes adalah saat menyebut ada perundungan yang dilakukan kepada almarhum.

Reporter: Riana Rizkia

(fru)

