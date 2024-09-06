...

Transformers One Angkat Kisah Persahabatan Optimus Prime dan Megaton

Bayu Pradana, Jurnalis · Jum'at 06 September 2024 15:31 WIB
Setelah sukses dengan film Transformers: Rise of The Beasts, Paramount dan Hasbro kembali menyiapkan film dari Universe Transformers selanjutnya, yakni Transformers One.
 
Kali ini Optimus Prime dan kawan-kawan akan tampil dengan format yang berbeda dari biasanya, yakni format animasi. Film bakal jadi prekuel yang membahas masa lalu para Autobots.
 
Paramount Pictures selaku rumah produksi film ini telah merilis trailer penuh dari film Transformers One. Mereka juga turut mengumumkan tanggal tayangnya pada 20 September 2024 untuk wilayah Amerika Serikat.
 
Film ini juga dipastikan bakal tayang di Indonesia, yang biasanya tayang lebih cepat dari Amerika Serikat.
 
Film ini disutradarai oleh Josh Cooley, sementara ceritanya ditulis oleh trio Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, dan Bobby Rubio.
 
Film ini berlatar di planet Cyberton. Fim Transformers One akan menyajikan kisah persahabatan antara Optimus Prime dan Megaton. Juga akan mengeksplor kisah awal perseteruan kelompok Autobots dan Decepticons.
 
Host: Bayu Pradana

(fru)

