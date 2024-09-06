Okezone Flash, Kamis (5/9/2024) malam, membahas penangkapan politisi Filipina di Tangerang, setelah buron berminggu-minggu. Ada juga tragedi penembakan massal yang dilakukan siswa 14 tahun hingga menewaskan 4 orang.

Selanjutnya, ada Marteen Paes yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi pada 5 September 2024. Atta Halilintar membuat laporan polisi setelah dituding menikah siri dengan Ria Ricis dan kabar duka terkait kepergian ekonom Faisal Basri untuk selamanya.

