Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia, Kamis (5/9/2024). Faisal Basri meninggal dunia sekira pukul 03.50 WIB.

Faisal menghembuskan napas terakhirnya di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta. Sementara, belum diketahui sakit yang dideritanya.

Rencana jenazah akan dibawa ke rumah duka di Kompleks Gudang Peluru Jakarta Selatan. Jenazah akan disalatkan setelah Asar di Masjid Az Zahra.

Produser: Akira AW

(fru)

