Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik se-Dunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Masjid Istiqlal, Kamis (5/9/2024). Kunjungan ini dalam rangka pertemuan dengan sejumlah pemimpin berbagai ormas.

Tampak sejumlah warga menunggu di depan gerbang utama Masjid Istiqlal. Pengamanan di sekitar lokasi pun sangat ketat dari Paspamres. Seluruh peserta yang akan masuk ke lokasi dilakukan body checking.

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News