Kunjungi Gedung Graha Pemuda, Paus Fransiskus Temui 200 Pelajar Gerakan Scholas Occurentes

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 04 September 2024 21:30 WIB
Paus Fransiskus menemui 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Pendidikan Global Scholas Occurentes. Pertemuan ini digelar di Grha Pemuda, kawasan Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).
 
Paus Fransiskus langsung mengunjungi instalasi seni bernama Hati Polyhedron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar-pelajar.
 
Bahkan, Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu terlihat antusias melihat instalasi seni dan makna dari Hati Polyhedron.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

