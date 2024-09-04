Paus Fransiskus menemui 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Pendidikan Global Scholas Occurentes. Pertemuan ini digelar di Grha Pemuda, kawasan Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Paus Fransiskus langsung mengunjungi instalasi seni bernama Hati Polyhedron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar-pelajar.

Bahkan, Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu terlihat antusias melihat instalasi seni dan makna dari Hati Polyhedron.

