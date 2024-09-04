Jusuf Kalla menyarankan televisi untuk menyiarkan adzan di saat laporan perayaan Misa. JK menambahkan, sebagai negara mayoritas penduduk Islam terbanyak, tentu sangat mengutamakan toleransi.

JK juga menyadari jika perayaan misa disiarkan di televisi-televisi Indonesia akan sangat baik.

Seperti diketahui, Kominfo telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait permohonan penyiaran azan Magrib dan Misa bersama Paus Fransiskus.

Dalam SE tersebut meminta stasiun televisi nasional menyiarkan azan Magrib dalam bentuk running text saat Misa Agung Paus Fransiskus pada Kamis (5/9/2024) besok.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News