VIral di media sosial aksi perundungan seorang siswa di area belakang SMPN 2 di Kecamatan Plumpang, Tuban, Jawa Timur. Korban dianiaya pelajar lainya dengan cara ditendang dan dipukul. Tragisnya aksi perundungan ini menjadi tontonan siswa lain.

Usai kejadian, pihak sekolah langsung memediasi orang tua korban dan orang tua pelaku. Dari hasil mediasi kedua belah pihak setuju menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Menurut orang tua korban, anaknya mengalami trauma dan sempat dirawat di RS selama tiga hari. Semua biaya perawatan di RS ditanggung orang tua pelaku.

Kontributor: Pipiet Wibawanto

