Paus Fransiskus akan mengunjungi Masjid Istiqlal dalam rangkaian kunjungan apostoliknya di Indonesia. Paus akan bertemu dengan pemimpin lintas agama serta berkunjung ke terowongan silaturahmi.

Terowongan tersebut dibuat sebagai simbol penghubung kerukunan antara umat muslim dan nasrani di Indonesia. Paus juga akan menandatangani deklarasi Istiqlal yang berisikan perjanjian kedamaian dan kemanusiaan.

