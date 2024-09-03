...

Pengamanan Ketat di Bandara Soekarno Hatta Jelang Kedatangan Paus Fransiskus

Elsye Keysi, Jurnalis · Selasa 03 September 2024 11:00 WIB
Begini situasi terkini Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 VIP jelang kedatangan Paus Fransiskus, Selasa (3/9/2024). Petugas gabungan TNI-Polri telah berjaga dan memperketat keamanan. Skenario pengalihan arus lalu lintas pun telah disiapkan. 
 
Yakni penutupan jalur sementara dari Bandara Soetta-Kedutaan Besar Vatikan. Pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus rencananya tiba sekitar pukul 10.55 WIB. 
 
Reporter: Elsye Keysi 
Produser: Akira AW

