Begini situasi terkini Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 VIP jelang kedatangan Paus Fransiskus, Selasa (3/9/2024). Petugas gabungan TNI-Polri telah berjaga dan memperketat keamanan. Skenario pengalihan arus lalu lintas pun telah disiapkan.

Yakni penutupan jalur sementara dari Bandara Soetta-Kedutaan Besar Vatikan. Pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus rencananya tiba sekitar pukul 10.55 WIB.

Reporter: Elsye Keysi

Produser: Akira AW

(fru)

