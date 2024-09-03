...

OKEZONE UPDATES: Viral! TKI Resahkan Warga Jepang hingga Indonesia Juara FIFAe World Cup 2024 Football Manager

Tezar Aditya , Jurnalis · Selasa 03 September 2024 06:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan kabar viral para warga negara Indonesia (WNI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) membuat geng di Jepang. Keberadaan 'geng WNI' di jalanan Jepang itu disebut telah bikin resah karena bikin susah orang yang hendak melintas. Informasi selanjutnya ribuan warga di Jombang tumpah ruah berebut sayur mayur. 
 
Okezone Updates ditutup oleh Indonesia yang diwakili Ichsan Rahmat Taufiq dan Budi Muhamad Manar Hidayat tampil sebagai juara dalam ajang FIFAe World Cup 2024 Football Manager, Minggu (1/9/2024) malam.
 
Host: Tezar Aditya

Berita Terkait

