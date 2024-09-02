Cawagub Jakarta Rano Karno blusukan bertemu ojek online di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin(2/9). Bang Doel mengaku ojol merupakan bagian dari kehidupan warga Jakarta yang tidak bisa dipisahkan.

Bang Doel juga berjanji akan menjadi jembatan komunikasi antara ojol dengan regulator. Bang Doel meminta para ojol dapat terus menyampaikan aspirasinya dengan tertib

Reporter: Riana Rizkia

(mhd)

