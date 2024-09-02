...

Bang Doel Blusukan Temui Ojol, Janji Jembatani Komunikasi dengan Pemerintah

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 02 September 2024 22:01 WIB
Cawagub Jakarta Rano Karno blusukan bertemu ojek online di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin(2/9). Bang Doel mengaku ojol merupakan bagian dari kehidupan warga Jakarta yang tidak bisa dipisahkan.
 
Bang Doel juga berjanji akan menjadi jembatan komunikasi antara ojol dengan regulator. Bang Doel meminta para ojol dapat terus menyampaikan aspirasinya dengan tertib
 
Reporter: Riana Rizkia

(mhd)

