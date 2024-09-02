Persiapan untuk menyambut Paus Fransiskus sudah mencapai 100%. Hal ini disampaikan Juru Bicara Panitia, Romo Thomas Ulun Ismoyo, Senin (2/8/2024).
Gereja Katedral Jakarta sendiri menyiapkan dekorasi khusus. Dekorasi bergambar Paus Fransiskus serta berbagai ornament terpasang di Gereja Katedral Jakarta.
Paus Fransiskus dijadwalkan datang ke Indonesia pada 3-6 September 2024.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
