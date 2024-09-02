Persiapan untuk menyambut Paus Fransiskus sudah mencapai 100%. Hal ini disampaikan Juru Bicara Panitia, Romo Thomas Ulun Ismoyo, Senin (2/8/2024).

Gereja Katedral Jakarta sendiri menyiapkan dekorasi khusus. Dekorasi bergambar Paus Fransiskus serta berbagai ornament terpasang di Gereja Katedral Jakarta.

Paus Fransiskus dijadwalkan datang ke Indonesia pada 3-6 September 2024.

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News