Gereja Katedral Bersolek Jelang Kedatangan Paus Fransiskus

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 02 September 2024 19:00 WIB
Persiapan untuk menyambut Paus Fransiskus sudah mencapai 100%. Hal ini disampaikan Juru Bicara Panitia, Romo Thomas Ulun Ismoyo, Senin (2/8/2024).
 
Gereja Katedral Jakarta sendiri menyiapkan dekorasi khusus. Dekorasi bergambar Paus Fransiskus serta berbagai ornament terpasang di Gereja Katedral Jakarta.
 
Paus Fransiskus dijadwalkan datang ke Indonesia pada 3-6 September 2024.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

