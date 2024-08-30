Sejumlah pekerja gagal menerima bantuan BLT sebesar Rp900 ribu. Berdasarkan laporan, sebanyak 2.028 pekerja yang sebagian besar adalah buruh rokok di Kudus, tidak berhasil menerima BLT.

Penyebabnya karena dua faktor utama. Yakni, pindah pekerjaan dan masalah terkait NIK.

Ada kasus ketidaksesuaian NIK dengan yang terdaftar dalam surat keputusan calon penerima. Bagi pekerja yang telah pindah pekerjaan, tahun ini mereka tidak dapat menerima BLT

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kudus, A. Agung Karyanto.

Tahun 2024, total buruh rokok yang tercatat menerima BLT adalah 47.801 orang dengan nominal Rp900 ribu. Jumlah ini dianggarkan dari APBD 2024 untuk alokasi tiga bulan.

