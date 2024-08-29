Lucu dan menggemaskan. Seperti inilah penampilan ratusan domba di Dieng Culture Festival 2024 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Domba Batur tampil cantik dan wangi, jauh dari wujud domba kebanyakan yang bisanya gimbal, dekil, dan berbau.

Lebih lucunya lagi, beberapa domba dipakaikan pakaian dan bando, membuatnya makin menggemaskan. Beberapa wisatawan bahkan tak enggan berfoto sambil memeluk domba lucu.

Menurut peternak, domba Batur memiliki bulu dan daging lebih tebal. Bahkan bobotnya bisa mencapai 120 kilogram dengan harga sekitar Rp50 juta. Pupulasi domba Batur di Kecamatan Batur kini mencapai 10 ribu ekor.

Host: Togi Sinaga

(fru)

