Pramono Anung dan Rano Karno Resmi Daftar Pilgub Jakarta ke KPU DKI

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 12:30 WIB
Pasangan Pramono Anung-Rano Karno tiba di KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). Mereka jadi pasangan pertama yang mendaftar di Pilkada DKI Jakarta. Pramono-Rano tiba di KPU DKI Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB. 
 
Pramono mengenakan beskap hitam dan dilengkapi sarung khas Betawi. Sementara Rano Karno mengenakan kemeja putih dan sarung khas Betawi. Sejumlah elite dari PDIP tampak mendampingi keduanya. 
 
