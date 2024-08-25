...

Ini yang Membuat Cristiano Ronaldo Dijuluki Raja Sosmed

Yudi Handoyo, Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2024 14:30 WIB
A A A
Cristiano Ronaldo, penyerang klub Al Nassr, memulai aktivitas di YouTube dengan mengunggah video pertama Rabu lalu. Setelah itu Ronaldo benar-benar membuat kehebohan, di mana ia bisa mencapai 1 juta subscriber dalam waktu 90 menit.
 
Bahkan Ronaldohanya butuh waktu 3 hari untuk melesat menembus 30 juta subscriber. Catanan ini tentu jadri rekor luar biasa bagi pendatang baru di dunia YouTube.
 
Berbagai pujian pun datang. Ronaldo banyak disebut sebgai magnet sebuah rekor. Ia juga bahkan dijuluki raja media sosial.
 
Namun di samping pujian, cibiran pun tetap ada yang mengejek dirinya sebagai pesepakbola kurang sempurna tanpa meraih Piala Dunia.
 
Selain di YouTube, Ronaldo juga telah memiliki 636 juta pengikut di Instagram.
 
Host: Yudi Handoyo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini