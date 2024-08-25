Cristiano Ronaldo, penyerang klub Al Nassr, memulai aktivitas di YouTube dengan mengunggah video pertama Rabu lalu. Setelah itu Ronaldo benar-benar membuat kehebohan, di mana ia bisa mencapai 1 juta subscriber dalam waktu 90 menit.

Bahkan Ronaldohanya butuh waktu 3 hari untuk melesat menembus 30 juta subscriber. Catanan ini tentu jadri rekor luar biasa bagi pendatang baru di dunia YouTube.

Berbagai pujian pun datang. Ronaldo banyak disebut sebgai magnet sebuah rekor. Ia juga bahkan dijuluki raja media sosial.

Namun di samping pujian, cibiran pun tetap ada yang mengejek dirinya sebagai pesepakbola kurang sempurna tanpa meraih Piala Dunia.

Selain di YouTube, Ronaldo juga telah memiliki 636 juta pengikut di Instagram.

