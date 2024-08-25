...

6 Bulan Merintis Budidaya Cabai, Pria di Mamasa Raup Omzet Rp40 Juta per Bulan

Yudi Handoyo, Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2024 10:19 WIB
Di lahan seluas 2.500 meter persegi, Suaib, warga Dusun Lembatoba, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, membudidayakan tanaman cabai. Pria 40 tahun tersebut merintis budidaya cabai sekitar 6 bulan lalu.
 
Ternyata, penghasilan yang diraup cukup menggiurkan. Di tengah kelangkaan cabai yang berdampak pada kenaikan harga, Suaib bisa mendulang cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan.
 
Sebab, ia bisa memanen sekitar 250 kilogram cabai setiap 4-5 hari sekali. Budidaya sekitar 3.000 pohon cabai, berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
 
Saat ini, Suaib mengelola kebunnya dibantu 15 pekerja. Dengan omzet hingga Rp40 juta, Suaib mengajak warga sekitar untuk menjadi petani cabai.
 
Host: Yudi Handoyo

(fru)

