Anies Baswedan menyambangi markas DPD PDI Perjuangan Provinsi Jakarta di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024). Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan ajang silaturahmi.
Anies digadang-gadang akan diusung PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menanggapi kunjungan Anies ke DPP PDIP Jakarta
Bacalon Gubernur Jakarta ini mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya,kunjungan tersebut merupakan hak individu.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Nur Khabibi
(fru)
