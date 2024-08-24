Anies Baswedan menyambangi markas DPD PDI Perjuangan Provinsi Jakarta di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024). Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan ajang silaturahmi.

Anies digadang-gadang akan diusung PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menanggapi kunjungan Anies ke DPP PDIP Jakarta

Bacalon Gubernur Jakarta ini mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya,kunjungan tersebut merupakan hak individu.

