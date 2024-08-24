...

Anies Bertemu DPD PDIP Jakarta, Begini Respons Ridwan Kamil

Nur Khabibi, Jurnalis · Sabtu 24 Agustus 2024 22:00 WIB
Anies Baswedan menyambangi markas DPD PDI Perjuangan Provinsi Jakarta di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024). Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan ajang silaturahmi.
 
Anies digadang-gadang akan diusung PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menanggapi kunjungan Anies ke DPP PDIP Jakarta
 
Bacalon Gubernur Jakarta ini mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya,kunjungan tersebut merupakan hak individu.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Nur Khabibi

