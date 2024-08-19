Banyak tempat penitipan anak atau daycare di Indonesia yang tak berizin. Hal ini disampaikan Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, Senin (19/8/2024).

Ia mencotohkan di Kota Depok dari 110 daycare, hanya 12 yang berizin. Pihaknya telah melakukan diskusi dengan tiga kementerian. Yakni, Kemendikbud, KemenPPPA dan Kemensos.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News