Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berurai air mata saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanama Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

Bahlil menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai di Kementerian Investasi/BKPM untuk bekerjasama membantu Rosan Roeslani yang saat ini menjabat menggantikan dirinya untuk mencapai target-target pekerjaan yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM jika terdapat kesalahan atau tindakan yang kurang berkenan selama mengemban jabatan sejak tahun 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia, Senin (19/8/2024).

Reporter : Iqbal Dwi Purnama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

