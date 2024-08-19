...

Bahlil Meneteskan Air Mata saat Serahkan Jabatan ke Rosan Roeslani

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 16:01 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berurai air mata saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanama Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
 
Bahlil menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai di Kementerian Investasi/BKPM untuk bekerjasama membantu Rosan Roeslani yang saat ini menjabat menggantikan dirinya untuk mencapai target-target pekerjaan yang sudah dibuat sebelumnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM jika terdapat kesalahan atau tindakan yang kurang berkenan selama mengemban jabatan sejak tahun 2019.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia, Senin (19/8/2024).
 
