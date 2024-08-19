Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berurai air mata saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanama Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
Bahlil menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai di Kementerian Investasi/BKPM untuk bekerjasama membantu Rosan Roeslani yang saat ini menjabat menggantikan dirinya untuk mencapai target-target pekerjaan yang sudah dibuat sebelumnya.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM jika terdapat kesalahan atau tindakan yang kurang berkenan selama mengemban jabatan sejak tahun 2019.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia, Senin (19/8/2024).
Reporter : Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow