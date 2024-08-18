Beginilah suasana saat terbang menuju Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Suasana langit pagi memang nikmat Tuhan yang tidak bisa tertandingi. Sunrise dari ufuk Timur Indonesia ini pun sangat terlihat indah.

Pukul 12.00 WITA, pesawat mendarat di Bandara Mozes Kilangin, Timika. Lalu dijemput bus anti-peluru untuk menjamin dari sisi keamanan. Setelah semalaman beristirahat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Perjalanan dilanjutkan menggunakan helikopter menuju Kota Tembagapura. Perjalanan dengan helikopter ini memakan waktu sekitar 30 menit.

Perjalanan menyusuri Kota Tembagapura ini melewati berbagi fasilitas tambang tembaga milik PT. Freeport Indonesia.

Akses menuju puncak Grasberg dari Tembagapura ada dua pilihan. Melalui jalur kereta kabel (The Cable Tramway) atau Ilyas Road (Heat Road). Kali ini dipilih akses menggunakan kereta kabel karena menghemat waktu.

Setibanya di stasiun akhir Kereta Gantung, perjalanan mendaki kembali dilanjutkan. Udara di Puncak Grasberg sangat tipis karena berada di ketinggian 4.200 mdpl. Ketinggian ini jauh lebih tinggi dari puncak Gunung Semeru di Pulau Jawa.

Grasberg merupakan tambang terbuka milik PT. Freeport Indonesia. Gasberg atau Gunung Rumput ini ditemukan pada tahun 1988. Disebut Gunung Rumput karena di antara pegunungan yang ditutupi pepohonan.

Tambang Grasberg selesai beroperasi pada 2019-2020 karena cadangannya habis. Grasberg telah menghasilkan 26 miliar pon tembaga dan 46 juta ons emas.

PT. Freeport Indonesia kini telah menyongsong era tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah yang saat ini aktif beroperasi adalah Grasberg Block Cave, Deep Mill Level Zone (DMLZ), dan Big Gossan.

Tambang bawah tanah milik PT. Freeport Indonesia kini telah menjelma menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia.

Manfaat langsung Freeport untuk masyarakat dan negara diperkirakan akan mencapai Rp90 triliun pada 2024 ini. Angka ini naik signifikan dibandingkan 2023 yang sebesar Rp41 triliun.

Liputan: M. Budi Santosa

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News