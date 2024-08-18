...

Hari Ini Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat Keluar dari Lapas Pondok Bambu

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2024 10:38 WIB
Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat hari ini dari lapas Pondok Bambu. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032.
 
Jessica dinilai telah berkelakuan baik. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica diketahui mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Dia menerima pidana selama 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017.
 
Produser: Akira AW

(fru)

