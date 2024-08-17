Momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dimanfaatkan banyak masyarakat untuk menikmati liburan di beberapa tempat wisata di Jakarta. Salah satunya adalah Ancol yang menjadi destinasi wisata favorit, khususnya warga Jabodetabek.

Pengunjung memadati beberapa area, seperti Pantai Carnaval, Dufan, Sea World, Jakarta Bird Land, hingga Pantai Festival.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

