Ditjen Imigrasi RI bersama Kemenkumham meluncurkan desain baru paspor Republik Indonesia (RI) pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).
Warna yang digunakan paspor baru merah dan putih sebagai representasi bendera pusaka Indonesia. Desain baru ini juga supaya senafas dengan semangat kemerdekaan Indonesia.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Refi Sandi
(fru)
