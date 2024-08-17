Ditjen Imigrasi RI bersama Kemenkumham meluncurkan desain baru paspor Republik Indonesia (RI) pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Warna yang digunakan paspor baru merah dan putih sebagai representasi bendera pusaka Indonesia. Desain baru ini juga supaya senafas dengan semangat kemerdekaan Indonesia.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Refi Sandi

(fru)

