OKEZONE UPDATES: Viral Pengawai Pengadilan Negeri Depok Acungkan Senjata Api hingga Jin BTS Bakal Rilis Album Solo

Kevin Pakan, Jurnalis · Kamis 15 Agustus 2024 08:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan informasi oknum pegawai Pengadilan Negeri Depok mempertontonkan aksi koboi di perumahan wilayah Bojongsari, Depok, Jawa Barat (10/8/2024). Video selanjutnya tak kalah menarik, berbagai pernak-pernik 17-an di Pasar Jatinegara mulai diburu masyarakat. 
 
Okezone Updates ditutup oleh informasi Jin BTS disebut akan merilis album solo perdana, pada paruh kedua 2024. Kabar tersebut diungkapkan oleh Big Hit Music selaku agensi, yang menaungi member BTS tersebut. 
 
Host: Kevin Pakan 

