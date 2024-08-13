Asap putih masih mengepul dari lokasi kebakaran di gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). Kebakaran yang menghanguskan sekira 200 rumah warga ini memaksa 375 KK atau 3.900 jiwa mengungsi ke Stasiun Manggarai.

Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tiga orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah dimintai keterangan.

Selain itu, Polres Metro Jaksel juga akan segera melakukan olah TKP. Namun masih menunggu proses pemadaman dan pendinginan selesai oleh petugas Gulkarmat Jakarta Selatan.

Reporter: Denhelmi

Produser: Febry Rachadi

(fru)

