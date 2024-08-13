Kebakaran melanda ratusan rumah padat penduduk di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024) dini hari.

Diduga pemicu kebakaran ini akibat salah satu pemilik rumah sedang melakukan isi daya baterai handphone di atas kasur.

Handphone sempat meledak dan membakar kasur hingga kamar kontrakan. Sebanyak 35 unit mobil dan 123 personel Damkar DKI Jakarta diterjunkan untuk memadamkan api.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News