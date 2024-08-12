Wisma Atlet bekas Asean Games bakal dikomersilkan menjadi rumah rusun. Pengelolanya Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada opsi Wisma Atlet jadi hunian komersial. Hal tersebut akan dikaji oleh BLU.

Kemungkinan bentuknya akan menjadi rumah susun sewa karena Wisma Atlet adalah aset negara dan tidak bisa dijual dan menjadi hak milik orang lain.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

