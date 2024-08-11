Jusuf Hamka menyatakan mundur dari Partai Golkar. Keputusan diambil menyusul Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar. Hal tersebut disampaikan Jusuf Hamka saat dihubungi wartawan, Minggu (11/8/2024).
Jusuf Hamka menilai, politik itu kasar dan berat untuk dijalani. Alasan keluarga juga menjadi pertimbangan Jusuf Hamka untuk Mundur.
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow