Jusuf Hamka menyatakan mundur dari Partai Golkar. Keputusan diambil menyusul Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar. Hal tersebut disampaikan Jusuf Hamka saat dihubungi wartawan, Minggu (11/8/2024).

Jusuf Hamka menilai, politik itu kasar dan berat untuk dijalani. Alasan keluarga juga menjadi pertimbangan Jusuf Hamka untuk Mundur.

