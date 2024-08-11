Anies Baswedan meluruskan kabar soal dirinya diberi tenggat waktu 40 hari untuk mencari dukungan ke partai politik lainnya di Pilgub Jakarta. Anies mengaku kaget dengan adanya pernyataan PKS memberi deadline 40 hari untuk mencari dukungan partai lain.

Hal tersebut disampaikan Anies, Minggu (11/8/2024). Anies menerangkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi secara intensif dengan berbagai parpol. Namun, lanjutnya, komunikasi tersebut tidak pernah diberitakan.

Lantaran dirinya juga menghargai setiap mekanisme yang ada di parpol. Ia pun berharap agar timnya bersama jajaran PKS tak melakukan saling membantah di hadapan publik. Pasalnya, PKS dan dirinya merupakan kawan seperjuangan.

