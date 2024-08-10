Pesawat Boeing-737 milik TNI AU yang mengangkut bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Rombongan menyambut Kachina Ozora yang membawa bendera pusaka dan Keyla Azzahra Purnama sebagai pembawa naskah teks proklamasi.

Setelahnya bendera akan dibawa ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Bendera dan teks proklamasi ini bakal digunakan dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Negara IKN.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

