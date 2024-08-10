...

Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi Tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan

Reza Ramadhan, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 13:45 WIB
Pesawat Boeing-737 milik TNI AU yang mengangkut bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Rombongan menyambut Kachina Ozora yang membawa bendera pusaka dan Keyla Azzahra Purnama sebagai pembawa naskah teks proklamasi.
 
Setelahnya bendera akan dibawa ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Bendera dan teks proklamasi ini bakal digunakan dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Negara IKN.
 
Reporter : Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

