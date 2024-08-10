Pemerintah mengumumkan rencana untuk mengubah Wisma Atlet menjadi rusunawa. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan bangunan secara efektif dan memberikan solusi perumahan bagi warga Jakarta.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa (6/8/2024). Nantinya akan ada Badan Layanan Umum di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. Opsi Wisma Atlet jadi hunian komersial juga akan dikaji oleh BLU.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

