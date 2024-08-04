...

Imane Khelif Jadi Sorotan di Olimpiade 2024, Diduga Transgender Bikin Lawan Menangis Karena Tak Kuat Melawan

Nata Arman, Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2024 14:00 WIB
Nama Imane Khelif jadi atlet yang paling disorot selama Olimpiade 2024. Kiprahnya begitu kontroversial di cabang olahraga tinju wanita. Pasalnya petinju asal Aljazair itu diduga merupakan petinju transgender.
 
Kiprah Imane Khelif kembali viral setelah pertarungannya dengan petinju wanita Italia Angela Carini di babak 16 besar kategori tinju wanita 66kg. Pada pertarungan di Paris, 1 Agustus 2024, Imane mampu mengalahkan Carini dalam waktu 46 detik saja.
 
Berita Terkait

