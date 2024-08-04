Kantor Imigrasi Denpasar mengamankan bocah bule Rusia, AK (7) yang kerap berkeliaran di kawasan Ubud tanpa pengawasan orang tua dan viral di media sosial. AK dan ibunya, SB, segera dideportasi karena diketahui melanggar izin tinggal.

Bocah yang dijuluki warganet sebagai Si Kocong itu viral di media sosial setelah kerap terekam kamera berkeliaran di wilayah Desa Peliatan Ubud Gianyar.

Pihak Imigrasi akan medportasi AK dan SB, serta telah berkoordinasi dengan kedutaan Rusia untuk mengurus kepulangan mereka.

Reporter : Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

