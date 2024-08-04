...

Imigrasi Bali akan Deportasi Bocah Bule yang Viral Berkeliaran di Jalan

Indira Arri, Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2024 20:00 WIB
Kantor Imigrasi Denpasar mengamankan bocah bule Rusia, AK (7) yang kerap berkeliaran di kawasan Ubud tanpa pengawasan orang tua dan viral di media sosial. AK dan ibunya, SB, segera dideportasi karena diketahui melanggar izin tinggal.
 
Bocah yang dijuluki warganet sebagai Si Kocong itu viral di media sosial setelah kerap terekam kamera berkeliaran di wilayah Desa Peliatan Ubud Gianyar.
 
Pihak Imigrasi akan medportasi AK dan SB, serta telah berkoordinasi dengan kedutaan Rusia untuk mengurus kepulangan mereka.
 
