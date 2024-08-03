Inilah Aurora Park di Tabanan Bali. Tempat ini bukan hutan alami biasa. Pengunjung dapat merasakan sensasi permainan cahaya warna-warni di lahan seluas 5.000 meter persegi. Selain itu terdapat musik interaktif saat menyusuri jalan setapak di sisi sungai sepanjang 1 km.

Aurora Park merupakan bagian dari kawasan kreatif Nuanu.

Kita dapat menikmati keindahan lanskap hutan serta berbagai instalasi seni yang berbalut teknologi multimedia canggih.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News