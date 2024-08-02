Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan yang sebagian besar warganya merupakan petani jagung. Jagung sendiri merupakan salah satu komoditas ketahanan pangan pengganti beras.

Jika pada umumnya jagung hibrida diolah menjadi pakan ternak, namun tidak demikian bagi seorang petani jagung bernama Supriyatna atau biasa disapa Kang Ucup. Ia bersama petani jagung yang tergabung dalam kelompok tank Tunas Muda Tarogong membuat jagung hibrida mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan diolah menjadi emping jagung.

Selain dari kelompoknya sendiri, bahan baku jagung juga didapat dari kelompok tani lain di kawasan Rumpin. Salah satunya kelompok tani Harapan Maju.

Proses pembuatan jagung menjadi emping memerlukan beberapa proses/tahapan. Bagaimana proses tersebut? Saksikan video berikut ini. Semoga bermanfaat.