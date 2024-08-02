...

Petani Rumpin Bogor Ubah Jagung Jadi Emping, Keuntungan Berlipat-lipat

Feri Usmawan, Jurnalis · Jum'at 02 Agustus 2024 10:00 WIB
A A A
Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan yang sebagian besar warganya merupakan petani jagung. Jagung sendiri merupakan salah satu komoditas ketahanan pangan pengganti beras.
 
Jika pada umumnya jagung hibrida diolah menjadi pakan ternak, namun tidak demikian bagi seorang petani jagung bernama Supriyatna atau biasa disapa Kang Ucup. Ia bersama petani jagung yang tergabung dalam kelompok tank Tunas Muda Tarogong membuat jagung hibrida mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan diolah menjadi emping jagung.
 
Selain dari kelompoknya sendiri, bahan baku jagung juga didapat dari kelompok tani lain di kawasan Rumpin. Salah satunya kelompok tani Harapan Maju.
 
Proses pembuatan jagung menjadi emping memerlukan beberapa proses/tahapan. Bagaimana proses tersebut? Saksikan video berikut ini. Semoga bermanfaat.
 
Salam,
Okezone.com

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini