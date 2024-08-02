...

Mengintip Rekor Gregoria Mariska Melawan Ratchanok Intanon

Hasnugara, Jurnalis · Jum'at 02 Agustus 2024 15:30 WIB
A A A
Gregoria Mariska akan menghadapi Ratchanok Intanon di Perempatfinal Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu (3/8) siang. 
 
Kedua pebulutangkis ini telah sembilan kali bertemu. Hasilnya, Ratchanok Intanon unggul jauh dengan delapan kemenangan berbanding satu milik Gregoria Mariska.
 
Duel pertama mereka terjadi di babak 16 besar Indonesia Open 2018. Gregoria Mariska jadi satu-satunya wakil Indonesia di cabang olah raga bulutangkis yang masih tersisa.
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Roy Suryo Bikin Heboh Lagi! Pamer Kaos Korban Mulyono alias Kormul

Roy Suryo Bikin Heboh Lagi! Pamer Kaos Korban Mulyono alias Kormul

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini