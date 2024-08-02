Gregoria Mariska akan menghadapi Ratchanok Intanon di Perempatfinal Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu (3/8) siang.

Kedua pebulutangkis ini telah sembilan kali bertemu. Hasilnya, Ratchanok Intanon unggul jauh dengan delapan kemenangan berbanding satu milik Gregoria Mariska.

Duel pertama mereka terjadi di babak 16 besar Indonesia Open 2018. Gregoria Mariska jadi satu-satunya wakil Indonesia di cabang olah raga bulutangkis yang masih tersisa.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

