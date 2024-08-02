...

Penangkapan Teroris di Kota Batu Dejavu Penyergapan Dr. Azahari

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 02 Agustus 2024 14:06 WIB
Densus 88 menangkap 3 terduga teroris di Kota Batu. Mereka diamankan pada Rabu (31/7/2024) malam. Mereka ditangkap di di perumahan kluster berbentuk vila di Junrejo.
 
Peristiwa ini mengingatkan penangkapan teroris kelas kakap Dokter Azahari pada 2015 silam. Azahari merupakan gembong teroris paling dicari di Asia Tenggara kala itu.
 
Ia ditangkap di kawasan vila di kawasan Songgoriti. Kesamaan lokasi tempat tinggal terduga teroris yang kerap memilih vila karena minimnya interaksi sosial dengan tetangga yang individualistik.
 
