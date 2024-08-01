Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika memiliki kesalahan selama menjabat sebagai Presiden. Hal itu disampaikan Jokowi di kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/)malam.

Jokowi mengaku, selama menjadi Presiden Indonesia tidak bisa memenuhi seluruh harapan dari seluruh masyarakat. Jokowi juga mengajak hadirin yang hadir berdoa Bersama untuk meraih cita-cita kemajuan bangsa

